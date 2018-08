Van Bronckhorst: ’Ik voel 100 procent steun’

De Rotterdamse club ging afgelopen week hard onderuit bij AS Trencin (4-0, Europa League) en De Graafschap (2-0, eredivisie). Vroeg in het seizoen verkeert Feyenoord zodoende al in een crisissfeer.

Bekijk ook: Van Bronckhorst houdt Boëtius buiten selectie

„Het is in mijn ogen logisch dat het stormt als je niet wint van Trencin en De Graafschap. Maar ik schrik hier niet van, ik heb wel voor zwaardere stormen gestaan en loop hier niet voor weg”, zei Van Bronckhorst in de aanloop naar de return tegen Trencin. „Hier zit een coach die 100 procent gefocust is, die 100 procent steun voelt vanuit de club en 100 procent steun van de spelersgroep. Ik heb ook geloof in mijn groep. Ik steek daar al mijn tijd en energie in, misschien nu nog wel meer dan ooit.”

Van Bronckhorst gelooft er ook in dat Feyenoord donderdag in de eigen Kuip de opgelopen schade tegen Trencin kan repareren. Slechts één ploeg wist in een Europese play-off ooit een 4-0-nederlaag weg te poetsen in de thuiswedstrijd: FC Barcelona in 2017 in de achtste finales van de Champions League tegen Paris Saint-Germain (6-1).

„Ik geloof erin dat wij met 5-0 kunnen winnen”, zegt Van Bronckhorst. „Het geloof, de werkethiek en de discipline zijn er allemaal. En de wil ook, daar begint het mee. Het wordt lastig, maar dat hebben we onszelf vorige week aangedaan. We moeten vanaf minuut 1 fel van start gaan, het stadion achter ons krijgen en snel een doelpunt maken. We hebben wel vaker grote uitslagen neergezet in De Kuip. Er zijn nu ook wat spelers terug die er volgende week niet bij waren. Alles bij elkaar moet dat ervoor zorgen dat we alsnog door gaan.”