Moses (27) stopt als Nigeriaans international

De Nigeriaan van Chelsea maakt in een verklaring bekend dat hij na „lang nadenken” heeft besloten te stoppen als international. „Ik voel dat de tijd is gekomen om mij volledig te gaan richten op het clubvoetbal en mijn familie”, schrijft de buitenspeler.

Moses was met Nigeria actief op het WK in Rusland. Het Afrikaanse land slaagde er niet in om de groepsfase te overleven. Moses maakte nog een doelpunt in de laatste groepswedstrijd tegen Argentinië (1-2). Moses haalde met Nigeria op het WK in Brazilië, vier jaar geleden, wel de achtste finales. In 2013 won Nigeria de Afrika Cup. „Veel van de mooiste momenten uit mijn leven heb ik meegemaakt in het shirt van de ’Super Eagles’. Die zullen me altijd bijblijven.”

„Toch wil ik nu graag de weg vrijmaken voor nieuwe talenten”, vervolgt Moses. „Ik heb de bondscoach al op de hoogte gesteld van mijn besluit en hem bedankt. Hierbij wil ik ook alle Nigerianen bedanken voor hun onvoorwaardelijke support.”