Feyenoord ook in return zonder St. Juste

De rechtsback is net als vorige week niet fit, al speelde hij zondag wel tegen De Graafschap. Naast St. Juste ontbreken ook de al langer geblesseerde Nicolai Jørgensen, Renato Tapia en Ridgeciano Haps. Yassin Ayoub heeft weliswaar wat speelminuten gemaakt in het tweede elftal, maar de wedstrijd tegen Trencin komt voor de middenvelder te vroeg. De disciplinair geschorste Jean-Paul Boëtius ontbreekt ook in de groep van negentien man.

In vergelijking met de zo desastreus verlopen uitwedstrijd in Slowakije (4-0) keren Eric Botteghin, Tonny Vilhena en Robin van Persie terug in de selectie. Voor middenvelder Vilhena is buitenlandse interesse, naar verluidt van de Duitse club Eintracht Frankfurt. ,,Er is contact tussen de clubs, maar er ligt geen bod op tafel'', zegt trainer Giovanni van Bronckhorst. Mocht er wel een bod komen, zal Van Bronckhorst een transfer van Vilhena niet tegenhouden. Hij vindt dat de middenvelder klaar is voor de volgende stap. ,,Als Tonny gaat, moeten andere spelers opstaan. Ik hoef dan niet per se een nieuwe speler te hebben.''

Bekijk ook: Van Bronckhorst houdt Boëtius buiten selectie