Messi tegen Lewandowski: welke doelpuntenmachine sneuvelt als eerste?

Door Yorick Hokke Kopieer naar clipboard

Lionel Messi. Ⓒ ANP/HH

De kans is groot dat Robert Lewandowski (34) óf Lionel Messi (35) vanavond voor de laatste keer op een mondiaal podium te bewonderen is. Het kan zomaar zijn dat het voor een van de twee topaanvallers na de groepsfase einde verhaal op het WK is. Polen tegen Argentinië (20.00 uur) is daarom nu al een bijzonder slotstuk in Groep C. Met een mogelijk afscheid van een van de grootste goalgetters van deze eeuw als pijnlijk, maar onvermijdelijk gevolg.