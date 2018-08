Sensationele zege Robin Haase

De Nederlander versloeg Alexander Zverev, de nummer vier van de wereld, in drie sets: 7-5, 4-6, 7-5. De 31-jarige Haase bezet zelf de 55e plek.

De Hagenaar speelt in de volgende ronde tegen de winnaar van het duel tussen de Amerikaan Bradley Klahn en de als dertiende geplaatste Spanjaard Pablo Carreno Busta.

Haase versloeg Zverev voor de tweede keer op rij. Vorig jaar was hij bij het masterstoernooi in Parijs eveneens de betere speler (3-6, 6-2, 6-2). In totaal staat het nu 2-2 in de onderlinge duels.