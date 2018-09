Groenewegen baalt van gebrek aan steun

Roompot-renner Taco van der Hoorn won in Antwerpen, nadat hij zijn vier medevluchters in de luren had gelegd.

„De aanvallers hebben het vandaag heel goed gedaan. Ze waren echt heel sterk. De meeste sprintersploegen zijn te laat in gang geschoten”, stelde ploegleider Nico Verhoeven van LottoNL-Jumbo.

„Wij zijn al vrij snel gaan meerijden met het BMC van klassementsleider Stefan Küng, maar we kregen te weinig steun om het op een massasprint te laten uitdraaien. Het plaatselijke rondje was daarnaast erg technisch en niet echt geschikt om te achtervolgen.”

Groenwegen baalde net als Verhoeven van het gebrek aan steun van de andere sprintersploegen. „Hulde aan Roompot. Ze trekken altijd ten aanval en vandaag kregen ze de beloning. Al had ik liever dat die vijf man niet weg waren gebleven.”

Schrale troots voor Groenewegen was dat hij de sprint van het peloton won. „Ik heb in ieder geval laten zien dat de benen toch wel goed zijn”, stelde hij met een knipoog naar een eerdere ’discussie’ met zijn Verhoeven. „Maar aan zesde worden heb je niet veel. Morgen een nieuwe kans.”

Donderdag trekt het peloton over 165,5 kilometer van Blankenberge naar Ardooie. Het profiel van de etappe is zo plat als een pannenkoek. De afgelopen twee jaar won Peter Sagan in Ardooie.