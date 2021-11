Familie van Abdelhak Nouri en Ajax bereiken akkoord over schadevergoeding

De gang naar de arbitragecommissie van de KNVB is hiermee voorkomen.

Het grote talent Nouri kreeg 8 juli 2017 in Oostenrijk tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen een hartstilstand, zakte in elkaar en liep zwaar en blijvend hersenletsel op. De behandeling op het veld was niet adequaat en Ajax erkende uiteindelijk de volledige aansprakelijkheid.

De familie van Nouri diende in januari van dit jaar een verzoek tot arbitrage in bij de KNVB, omdat het met Ajax geen overeenstemming kon bereiken over een schadevergoeding. Dat akkoord is er nu toch gekomen.