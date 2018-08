Gigantische misrekening in BinckBank Tour

Küng, die dinsdag een dubbelslag sloeg in de tijdrit in Venray, begon de vlakke rit van Aalter naar Antwerpen met een voorsprong van veertien seconden op nummer twee Victor Campenaerts van Lotto-Soudal.

Matej Mohoric werd in Antwerpen gehuldigd als nieuwe leider. De Sloveen van Bahrain-Merida maakte deel uit van een kopgroep van vijf en nam met zijn vierde plaats de leiderstrui over Küng, die nu met een achterstand van negentien seconden derde staat.

Bekijk ook: Groenewegen baalt van gebrek aan steun

Matej Mohoric is de nieuwe leider in de BinckBank Tour. Ⓒ Getty Images

„We waren bang dat we het peloton te dicht bij de vluchters brachten en dat ze dan zouden worden ingerekend vóór de Gouden Kilometer. We wilden ze dus nog even laten rijden, maar we hebben ons echt misrekend”, stelde Küng na afloop.

„Op een parcours als dit is het zwaar om de hele tijd te achtervolgen en aan het eind waren ze vooraan nog zó sterk, dat ze dit verdienden. Ik denk dat we de kopgroep hebben onderschat.”

Door de blunder moet BMC de tactiek nu aanpassen. „Ik zei gisteren dat we de touwtjes in handen hadden en dat de anderen iets moesten verzinnen, maar nu is het aan ons om actie te ondernemen als we deze wedstrijd nog willen winnen.”