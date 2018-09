Haase levert bewijs met stunt

„Dit is een heel heel mooie zege”, stelde de 31-jarige Hagenaar na afloop van de partij. „Zeker omdat Zverev de laatste tijd erg goed speelde. En daarnaast is natuurlijk altijd leuk om een speler als hij te verslaan.”

De Nederlandse nummer 55 van de wereldranglijst was terecht trots op zijn manier van spelen. „Ja, ik ben echt heel blij met mijn spel. Ik had verwacht dat ik op zijn service meer zou moeten verdedigen, maar ik sloeg erg goede returns. Heel diep of juist heel kort. Daar was ik erg blij mee.”

Haase versloeg een week geleden in Toronto ook al Kei Nishikori, de nummer 23 van de wereld. „Dat kwam als een verrassing, aangezien ik in de twee weken daarvoor helemaal niet lekker stond te tennissen. Maar zo zie je maar. Als je hard blijft werken en bereid bent om te knokken, dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Dat heb ik vandaag opnieuw bewezen.”

Haase speelt in de volgende ronde tegen de als dertiende geplaatste Pablo Carreno Busta.