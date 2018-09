De Vries debuteert bij Racing Team Nederland

De 23-jarige Fries kruipt tijdens de 6 Hours of Silverstone voor het eerst achter het stuur van gele Dallara P217, die hij deelt met Frits van Eerd en Giedo van der Garde.

“Ik heb er enorm veel zin in. Ik ben eerder dit jaar bij het team gaan kijken tijdens de races in Spa en Le Mans, maar nu pas begint het besef te komen dat het écht gaat gebeuren. Alles is natuurlijk nog nieuw voor mij, maar de sfeer in het team is in ieder geval super, want we kennen elkaar goed en we hebben allemaal hetzelfde doel.”

„Ik rijd voor het eerst in mijn loopbaan voor een Nederlands team en kijk er echt heel erg naar uit”, aldus De Vries, die woensdag al naar Engeland afreisde om zijn stoeltje te laten maken.

„Het is natuurlijk een ander kampioenschap dan ik gewend ben, dus ik ben nog een rookie. Deze auto is wel snel en heeft ook veel aerodynamische grip, dus in de basis is racen hetzelfde. Maar het hele concept, een race van zes uur en met twee teamgenoten, is natuurlijk heel anders dan bijvoorbeeld een sprintrace in de Formule 2.”

Vertrouwd

Alhoewel De Vries nog nooit een langeafstandsrace reed, zal zijn debuut enigzins vertrouwd aanvoelen. „Het circuit van Silverstone ken ik goed en ik heb de auto al even kort uit mogen proberen op het circuit van Zandvoort. Dat voelde meteen prima aan.”

Combinatie

De Vries, die deel uitmaakt van het talentprogramma van McLaren, komt dit seizoen namens Prema uit in de Formule 2 en won races in in Frankrijk en Hongarije.

Met nog vier raceweekeinden in de Formule 2 voor de boeg is de combinatie met het langeafstandsracen mogelijk voor de coureur uit Sneek. „Het zou heel mooi zijn als we in ieder geval één keer een podiumplek kunnen realiseren.”

Le Mans

Racing Team Nederland doet mee in LMP2-klasse. Na de 6 Hours of Spa-Francorchamps en de 24 uur van Le Mans bezet het team de vijfde plaats in het klassement.

Racing Team Nederland eindigde, met Lammers en zonder De Vries, in juni als negende in de LMP2-klasse tijdens de wereldberoemde race in Le Mans.