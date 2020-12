PSV houdt Ajax in vizier met zege op VVV-Venlo

Door de tiende overwinning in veertien competitieduels staat PSV nu op 33 punten, evenveel als Ajax. De Amsterdammers hebben echter een beter doelsaldo (+42 om +22) en komen woensdag nog in actie. De ploeg van Erik ten Hag gaat dan op bezoek bij Willem II. Op 10 januari, na het korte ’winterstopje’, treffen PSV en Ajax elkaar in Amsterdam.

Afwezigen

Bij PSV ontbrak Donyell Malen. De spits werd door trainer Roger Schmidt buiten de selectie gelaten, omdat hij nog niet helemaal was hersteld van het duel met RKC (1-4 zege) van afgelopen zaterdag.

Malen was niet de enige afwezige. Door de vele blessuregevallen zaten naast twee keepers, slechts vijf veldspelers op de bank. Tegen VVV, dat eerder dit seizoen met 0-13 verloor Ajax, viel ook nog Mohamed Ihattaren geblesseerd uit. Het is nog onduidelijk wat de schade is.

Mohamed Ihattaren viel dinsdag geblesseerd uit. Ⓒ ANP

Voorsprong VVV

PSV begon matig aan het duel in het eigen Philips Stadion, waar het natte veld extra werd verlicht door lampjes vanaf de tribunes, die daar in naam van fans waren opgehangen voor mensen die zij moeten missen. Tot afgrijzen van Schmidt kwam VVV in de 22e minuut zelfs op voorsprong. Na een goede aanval kwam de bal via Vito van Crooij bij Jafar Arias, die wel raad met het buitenkansje wist.

PSV kwam tien minuten voor rust langszij dankzij een rake strafschop van Philipp Max, nadat de bal op de stip was gegaan na een overtreding van VVV-verdediger Christiaan Kum. Met 1-1 gingen beide ploegen rusten.

PSV-trainer Roger Schmidt. Ⓒ ANP

Vier minuten na de onderbreking kon PSV opnieuw juichen. Olivier Boscagli kopte raak uit een corner van Max. Tien minuten later nam Cody Gakpo de derde Eindhovense treffer voor zijn rekening. De aanvaller schoot tegendraads raak, waarna min of meer duidelijk was dat de punten in Brabant zouden blijven. PSV verloor namelijk nog nooit een officiële wedstrijd waarin Gakpo scoorde.

In de laatste seconden van de blessuretijd bepaalde Fein, met zijn eerste doelpunt voor PSV, de eindstand op 4-1.