Tim Krul: ’Druk erop leggen bij Jasper’

Tim Krul is blij met zijn rentree in het doel van Oranje, maar baalt er van dat hij de penalty van Raul Jimenez niet kon keren. Ⓒ FOTO Getty Images

AMSTERDAM - Voor doelman Tim Krul was Nederland-Mexico de interland van de twee t’s, van teleurstelling en trots. „Teleurgesteld omdat we verloren en trots omdat ik me na mijn laatste interland in oktober 2015 bij Kazachstan heb teruggeknokt onder de lat van Oranje.”