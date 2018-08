Atlético verovert Europese Super Cup

De ploeg van Diego Simeone, die vanwege een schorsing vanaf de tribune moest toekijken, won in de A. Le Coq Arena in het Estse Tallinn met 4-2 van stadgenoot Real Madrid, dat het nieuwe tijdperk zonder Cristiano Ronaldo en trainer Zinedine Zidane zodoende met een domper begon.

De van PSV overgekomen Santiago Arias zat negentig minuten op de bank bij Atlético.

Diego Costa vertolkte een hoofdrol tijdens het duel tussen de winnaar van de Champions League en de Europa League. De bonkinge spits bracht al na 49 seconden de 0-1 op het scorebord en zorgde op die manier voor de snelste goal in de geschiedenis van de Europese Super Cup.

In de tweede helft vond Costa opnieuw het doel. Het was de gelijkmaker, nadat Karim Benzema en Sergio Ramos namens Real voor een ommekeer hadden gezorgd. Laatstgenoemde schoot vanaf elf meter raak, nadat Juanfran in zijn eigen strafschopgebied hands had gemaakt.

In de verlenging bleek Atlético het scherpst. Saul Niguez zette de Rojiblancos met een prachtige volley voor de tweede keer op voorsprong, waarna Koke het duel op slot gooide: 4-2.

De nederlaag betekent een deceptie voor nieuwbakken Real-trainer Julen Lopetegui. De voormalig bondscoach van Spanje is de eerste coach van de Madrilenen sinds Michael Keeping in 1948 die bij zijn debuut vier tegengoals moet slikken.

Atlético won de Europese Super Cup eerder al in 2010 (Internazionale) en 2012 (Chelsea). Real, dat de afgelopen drie jaar de Champions League veroverde, zegevierde tijdens de afgelopen twee edities (Sevilla en Manchester United) en won de prijs in totaal vier keer.