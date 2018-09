Terpstra mogelijk officieel omgedoopt tot ’wolf’

De rennersgroep van de zeer succesvolle Belgische ploeg staat in het peloton al jaren bekend als The Wolfpack. „Het idee begon als een grap, maar de mensen vinden het leuk. Dat geldt ook voor de renners en het klinkt eerlijk gezegd ook niet slecht”, aldus Lefevere in gesprek met Cyclingnews.

„Maar het gaat me te ver om nu al te stellen dat, mochten we geen sponsor vinden, we The Wolfpack-Quick Step gaan heten.”

Patrick Lefevere is nog op zoek naar een nieuwe sponsor. Ⓒ Getty Images

QuickStep is al twintig jaar verbonden aan de ploeg, maar heeft besloten een stap terug te doen en als subsponsor verder te gaan. Ondanks het feit dat de ploeg van Lefevere dit seizoen al meer dan vijftig overwinningen boekte, heeft de teambaas nog geen nieuwe hoofdsponsor kunnen vinden.

„In 2019 kunnen we in principe ook zonder titelsponsor door, al moeten we op bepaalde vlakken dan misschien wel wat inbinden. Maar we hoeven ons in ieder geval geen zorgen te maken. Echter, als er morgen iemand belt en aan boord wil stappen, dan geeft ons dat wat extra ademruimte en kunnen we ons ook daadwerkelijk op de toekomst gaan richten.”