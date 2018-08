Boëtius moet nieuwe club zoeken

In De Kuip is het geduld met de aanvaller op. Boëtius is een product van Varkenoord, werd in 2015 op eigen verzoek verkocht aan FC Basel maar keerde na een mislukt Zwitsers avontuur en een uitleenperiode bij KRC Genk vorig jaar terug in Rotterdam.

De linksbuiten haalde de woede van de technische staf op zijn hals toen hij in de aanloop naar dit seizoen weigerde trainingsarbeid te verrichten, nadat hij een hele wedstrijd op de bank had gezeten.

Tegen De Graafschap pakte hij zondag een onnodige tweede gele kaart, waardoor Feyenoord met negen man kwam te staan. „Zijn actie is nadelig geweest. Hij is gestraft, heeft een geldboete gekregen en we hebben goed met hem gesproken. Hij is er dus tegen Trencin niet bij. Ik kies nu voor anderen”, zegt Van Bronckhorst.

