Michael Bleekemolen tikt de 1000 aan

Michael Bleekemolen beheert samen met zijn zoons Sebastiaan (links) en Jeroen onder meer een bedrijf dat mensen de kans geeft om in sportauto’s te racen. Ⓒ Raceplanet

AMSTERDAM - Niki Lauda, Alain Prost, Keke Rosberg. Zomaar wat illustere namen waar Michael Bleekemolen op het asfalt de nodige robbertjes mee uitvocht. De inmiddels 68-jarige coureur geeft het begrip still going strong een geheel nieuwe dimensie. Komend weekeinde rijdt hij in zijn vijftigste seizoen zijn duizendste (!) race.