Kenley Jansen optimistisch over herstel

Jansen: „Maandag krijg ik van de doktoren een update. Ik ben optimistisch en verwacht snel weer te kunnen spelen.”

De werper kreeg afgelopen donderdag in Denver last van hartritmestoornissen. Een lichamelijk probleem waar hij in 2012 al aan geopereerd is. „Ik had ontbeten en water gedronken, toen ik het ineens voelde. Toen het na een half uur nog niet was gestopt heb ik het alarmnummer 911 gebeld, waarna in het ziekenhuis via een elektrische schok het hart weer normaal ging kloppen. Sindsdien voel ik me weer goed”, gaat Jansen verder.

„Ik moet nu wel bloedverdunners slikken en afwachten wat de bijwerkingen zijn. Ik verwacht in ieder geval binnen vier weken weer in actie te komen. Verder overweeg ik om na het seizoen me te laten opereren om herhaling te voorkomen.”