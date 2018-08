Bertens ziet Wozniacki na één set opgeven

De 26-jarige Wateringse zag na de winst van de eerste set haar tegenstandster Caroline Wozniacki opgeven.

De wedstrijd had eerder flinke vertraging opgelopen door de regen. Op 5-4 leverde Wozniacki haar opslag in. Ze begon vervolgens niet meer aan de tweede set. De als tweede geplaatste Deense had last van een knieblessure.

Caroline Wozniacki moet opgeven. Ⓒ EPA

Bertens liet weten het jammer te vinden voor Wozniacki en wenste haar veel beterschap. In de derde ronde treft de Nederlandse Anett Kontaveit uit Estland