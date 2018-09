Ervaren Portugees spreekt Vitesse moed in

De ervaren Eduardo is blij dat hij weer eerste doelman is na een reserverol bij het grote Chelsea. „Toen Vitesse me benaderde, heb ik direct ja gezegd.” Ⓒ FOTO HOLLANDSE HOOGTE

BASEL - Met de jarenlange Nederlandse struikelpartijen in Europees verband in het achterhoofd sloeg de somberheid direct toe, toen Vitesse vorige week thuis tegen FC Basel in de blessuretijd de dure tegengoal incasseerde: 0-1. Maar uitgerekend internationaal gelouterde nieuwkomers als trainer Leonid Slutsky en doelman Eduardo blijken in de aanloop naar de return rasoptimisten te zijn, die nog volop kansen zien voor het duel van vanavond in Zwitserland (aanvang 20.00 uur).