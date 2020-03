Lewandowski doneert 1 miljoen euro in de strijd tegen corona

"We zijn ons allemaal bewust van de moeilijke situatie. Momenteel speelt iedereen in hetzelfde team. We moeten in deze strijd sterk zijn en als we kunnen iemand helpen. Toon verantwoordelijkheid en volg de instructies", zei de 31-jarige Lewandowski.

Veel sporters dragen financieel bij in deze moeilijke tijd, ook voor de sportwereld. Zo maakte de Franse basketballer Rudy Gobert van Utah Jazz al een half miljoen Amerikaanse dollar over. De FIFA maakte bekend zelfs een bedrag van 10 miljoen dollar te doneren aan wereldgezondheidsorganisatie WHO.