Bertens leeft mee met Wozniacki

Nadat de 26-jarige Nederlandse de eerste set met 6-4 had gewonnen, moest de Deense opgeven. „Ik vind het vervelend dat zij moest opgeven”, toonde Bertens medelijden met haar opponente. „Ik hoop dat ze klaar is voor de US Open. Het is nooit leuk als iemand niet verder kan. Ik had al in de gaten dat ze aan het worstelen was met haar opslag en met haar voetenwerk.”

Bertens moest mede door een aantal regenbuien lang wachten voordat ze aan de bak kon. „Het is vooral zwaar om ’s avonds te spelen. Ik kom liever overdag in actie als het warm is. Maar ik heb geprobeerd agressief te spelen.”

Kik Bertens ontspannen tijdens haar interview vlak na haar zege. Ⓒ Hollandse Hoogte

Al met al is de inwoonster van Breda bezig aan een bijzonder sterk seizoen. „Ik blijf gewoon hard werken, en dat werkt dit jaar.” In de derde ronde treft Bertens Anett Kontaveit uit Estland.

Bertens won dit jaar het grote toernooi van Charleston en bereikte de finale in Madrid. Ook tijdens Wimbledon en vorige week in Toronto presteerde ze prima. Bij beide toernooien stond de pupil van Raemon Sluiter bij de laatste acht.