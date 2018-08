Kroos: ’Verklaring Özil grotendeels onzin’

De 29-jarige middenvelder van Arsenal nam onlangs afscheid als international van Duitsland, omdat hij zich racistisch bejegend voelde. „Ik heb jaren met Mesut gespeeld en hij is een aardige kerel. De manier van zijn opstappen was echter niet oké”, vertelde Kroos.

Özil kreeg bakken kritiek over zich heen toen hij vlak voor het Duitsland zo desastreus verlopen WK samen met Ilkay Gündogan op de foto ging met de Turkse president Erdogan. Özil beschuldigde in zijn verklaring die hij uitgaf bij zijn afscheid onder meer de president van de Duitse voetbalbond van racisme.

„In zijn verklaring staat veel meer onzin dan informatie die wel waar is”, vervolgde Kroos. „Hij (Özil, red.) weet ook wel dat er binnen de nationale ploeg en de DFB geen sprake is van racisme. In tegendeel: we zijn een voorbeeld van diversiteit en integratie. Mesut is daarvan een goed voorbeeld, net als veel andere medespelers.”