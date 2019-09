Volleyballers beginnen EK met klinkende zege

De Nederlandse volleyballers kregen met Montenegro een ideale opwarmer voor de rest van het toernooi. Montenegro staat 21e op de Europese ranking terwijl TeamNL de Europese nummer 9 is.

Onder leiding van aanvoerder Nimir Abdel-Aziz overklaste Oranje de Montenegrijnse volleyballers. De harde klappen van Abdel-Aziz brachten Montenegro telkens in problemen. Hij was met liefst 27 punten veruit de topscorer. De nummer twee scorer van de wedstrijd was de Montenegrijn Marko Bojic met 11 punten. „Je voelt toch de druk. Iedereen verwacht dat je gaat winnen, maar dan moet je het nog wel even doen”, zei Abdel-Aziz bij de NOS.

In dezelfde poule won Oekraïne eerder met 3-1 van Tsjechië. Wereldkampioen Polen versloeg Estland met dezelfde cijfers. Oekraïne is zaterdag de volgende tegenstander van Oranje. Abdel-Aziz: „We hebben de wedstrijden wel even bekeken en Oekraïne is ook gewoon een goed team. Zaterdag is het weer een finale voor ons.”

Zondag wacht de het zware duel met topland Polen. „We hebben het nog niet over Polen. We bekijken het wedstrijd tot wedstrijd”, aldus de aanvoerder van Oranje. De doelstelling van de Nederlandse volleyballers is de kwartfinale.