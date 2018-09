’Bij de slager beginnen mensen gelijk over Max’

Het legt hem zelf ook geen windeieren. Samen met zijn zoons beheert hij onder meer een bedrijf dat mensen de kans geeft om in sportauto’s te racen op Circuit Zandvoort en is hij in het bezit van meerdere kartbanen in Nederland.

„Als ik nu bij de slager sta en mensen weten dat ik iets met autosport heb, beginnen ze gelijk over Max”, glimlacht Bleekemolen.

„Pas begon zelfs een vrouw van een jaar of tachtig erover. Toen Max zijn eerste race won in Barcelona, schoten de bezoekersaantallen van de kartbanen met twintig procent omhoog. Ook leuk: er komen nu veel vaders met hun zoon van een jaar of veertien langs en ze denken allemaal dat die zoon de nieuwe Max is. We krijgen nu soms ook brieven met de vraag hoe je in de Formule 1 komt.”

