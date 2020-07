Ajax-talent Nicolas Kühn (20) stapt over naar Bayern München

Kühn had in Amsterdam nog een contract dat liep tot 1 juli 2021. De 20-jarige Duitser kwam in 2018 over van RB Leipzig. Hij maakte op 16 maart 2018 zijn debuut in het betaalde voetbal tijdens de wedstrijd De Graafschap–Jong Ajax (2-4).

In totaal kwam Kühn 43 keer in actie voor het beloftenelftal en scoorde daarin 5 keer. Met Jong Ajax werd hij in 2018 kampioen van de Keuken Kampioen Divisie.