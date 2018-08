Einde aan monsterreeks van Real Madrid

De Koninklijke had sinds 2000 geen internationale finale meer verloren. Op 28 november van dat jaar bleek Boca Juniors toen te sterk in de finale van de Wereldbeker voetbal voor clubteams.

Sindsdien wonnen de Madrilenen dertien internationale finales in successie. Bayer Leverkusen, Feyenoord, Olimpia, Atletico Madrid (twee keer), Sevilla (twee keer), San Lorenzo, Kashima Antlers, Juventus, Manchester United, Gremio en Liverpool werden verslagen.

Blijdschap bij Atletico Madrid na de winst in de Super Cup. Ⓒ Getty Images

Atletico Madrid zegevierde voor de eerste keer in een Europese finales over Real Madrid. In 2014 en 2016 klopte Real de stadsgenoot in de eindstrijd van de Champions League.