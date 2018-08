Oranje heeft Duitsland in vizier op FIFA-ranglijst

Wereldkampioen Frankrijk voert de ranking nu aan. Het team van bondscoach Didier Deschamps was voor aanvang van het WK in Rusland nog de nummer zeven.

Duitsland, dat juist eerste stond, is liefst veertien plaatsen teruggevallen en neemt nu de vijftiende plek in. Dat is nog maar twee posities hoger dan het Nederlands elftal, dat ongewijzigd zeventiende blijft.

Oranje speelt zondag 9 september in de nieuwe Nations League een uitwedstrijd tegen Frankrijk. Zaterdag 13 oktober is Duitsland vervolgens te gast in de Johan Cruijff Arena.

België, dat als derde eindigde op het WK, is gestegen naar de tweede plaats. Brazilië zakte naar plek drie. Finalist Kroatië is nu de mondiale nummer vier.