Hockeywetenschapper en partyplanner Eric Verboom van onschatbare waarde voor EK-finalist Oranje

MÖNCHENGLADBACH - Gedecideerd hebben de Nederlandse hockeyheren, die vanmiddag (15.00 uur) in Mönchengladbach de EK-finale tegen Engeland spelen, zich dit jaar weer aangesloten bij de wereldtop. Het aandeel van Jeroen Delmee is aanzienlijk, maar bondscoach en spelersgroep steken los van elkaar de loftrompet over assistent Eric Verboom (53): „Hij maakt van iedere techniek een studie.”

Eric Verboom (links) en bondscoach Jeroen Delmee. Ⓒ ANP/HH