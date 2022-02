Red Bull Racing slaat lucratieve slag met cryptomunten

Het gaat om een deal met cryptoplatform Bybit. Volgens bronnen rond Red Bull is het de grootste, jaarlijkse sponsordeal met betrekking tot cryptogeld die tot dusver is gesloten in de internationale sportwereld. Insiders melden dat de wereldtitel van Verstappen voor nog meer interesse in Red Bull Racing – toch al geen kleine speler in de Formule 1 – heeft gezorgd.

Red Bull maakte een week eerder bekend dat het team de komende jaren voluit Oracle Red Bull Racing heet. De vijfjarige overeenkomst met het Amerikaanse softwarebedrijf is goed voor een half miljard dollar: 100 miljoen per jaar.

Steeds meer cryptobedrijven stappen in de Formule 1. Het management van de koningsklasse zelf sloot vorig jaar bijvoorbeeld een deal met Crypto.com, dat begin mei ook de naamgever is van de allereerste Grand Prix in Miami en eveneens samenwerkt met het Formule 1-team van Aston Martin. Red Bull zelf ging vorig jaar ook al in zee met Tezos en Cash App, eveneens spelers in de wereld van het cryptogeld.