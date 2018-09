Arsenal lange tijd zonder tweetal

Verdediger Kolasinac kampt met een blessure aan zijn linkerknie. Middenvelder Maitland-Niles heeft een scheurtje in zijn kuitbeen.

De twintigjarige Maitland-Niles kreeg last van zijn linkerbeen bij de openingswedstrijd van het seizoen thuis tegen Manchester City (2-0 verlies). Nog voor de rust moest Maitland-Niles het veld verlaten.

De 25-jarige Kolasinac liep zijn blessure op bij een oefenwedstrijd tegen Chelsea, eerder deze maand. De Bosnische linksback hoopt over twee maanden weer op het trainingsveld te staan. Collega-verdediger Carl Jenkinson zit ook in de ziekenboeg, hij heeft last van hetzelfde gewricht als Kolasinac.

De verwachting is dat de al langer geblesseerde Laurent Koscielny, die het WK met Frankrijk moest missen, in november zijn rentree maakt op het trainingsveld.

Verdediger Nacho Monreal en aanvaller Danny Welbeck zijn na blessures wel weer terug in training. Zij kunnen zaterdag spelen in de Londense derby tegen Chelsea.