AZ gaat volle bak voor titel

AZ doet volop mee in de titelrace Ⓒ ANP Sport

ALKMAAR - In tegenstelling tot drie maanden geleden, toen AZ na een zege op Ajax niet bestand was tegen de druk van het koploperschap, trapte de Alkmaarse formatie na de gratis voetballes van vorige week in de Johan Cruijff ArenA niet opnieuw in dezelfde valkuil. De medekoploper had geen kind aan een hemeltergend zwak ADO Den Haag (4-0). Dani de Wit, de enige AZ-speler die voor de tweede maal op rij kampioen van Nederland kan worden, ging voorop in de strijd.