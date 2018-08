Ajax - Dinamo Kiev uitverkocht

De Amsterdamse club meldt donderdag dat de Johan Cruijff ArenA is uitverkocht. Dat houdt in dat er ruim 50.000 fans aanwezig zijn. Een week later is de return in Oekraïne.

Tijdens Ajax - Standard Luik genoot Klaas-Jan Huntelaar met volle teugen van de aanmoedigingen in de ArenA. „De wisselwerking met het publiek was fantastisch. Er stroomde veel energie in de ploeg vanaf de tribunes”, zei de trefzekere spits toen.