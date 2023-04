Oranje Leeuwinnen in oefenwedstrijd ruim langs Polen

Opvallend om te zien was dat Nederland speelde met twee zeer aanvallend ingestelde wingbacks. Op links de van een blessure herstelde Esmee Brugts, op rechts Victoria Pelova, de rechtsbuiten van Arsenal die afgelopen zaterdag tegen Duitsland voor de eerste keer als back opereerde.

De wedstrijd had in de eerste helft niet veel om het lijf, maar Oranje werd opgeschrikt toen Damaris Egurrola bij een luchtduel in het Poolse strafschopgebied vol werd geraakt door de vuisten van keeper Kinga Szemik. Egurrola probeerde het nog even, maar bij een volgende kopbal ging ze opnieuw naar grond en werd ze gewisseld voor Aniek Nouwen.

Verrassend op achterstand

Vlak na die wissel maakte Polen, komende zomer afwezig op het WK, verrassend 0-1. De gasten kregen bij een korte corner veel te veel ruimte, Daniëlle van de Donk raakte de voorzet aan, waardoor die wat ongelukkig over keepster Daphne van Domselaar dwarrelde. Wolfsburg-aanvaller Ewa Pajor tikte de bal op de doellijn binnen.

Nadat Jill Roord en Van de Donk in de openingsfase kansen had laten liggen, was Beerensteyn na 35 minuten dichtbij de gelijkmaker, maar de spits van Juventus schoot op de paal. Even daarvoor had het eigenlijk al 0-2 moeten staan, maar Sylwia Matysik schoot uit kansrijke positie rakelings naast.

Beerensteyn

De gelijkmaker kwam er alsnog. Martens zocht uit een vrije trap Beerensteyn, maar haar cipier Malgorzata Mesjasz zag de bal via haar staart in het doel belanden: 1-1. Oranje verloor zaterdag de oefenwedstrijd tegen Duitsland in Sittard nog met 0-1. Toen werd er echter wel goed gespeeld, terwijl de eerste helft zwak te noemen was.

Vrij snel na rust had Beerensteyn eindelijk haar treffer te pakken, nadat ze eerder tegen Duitsland nog zoveel kansen had gemist. De voorzet van Brugts was op maat, de kopbal van Beerensteyn precies voldoende voor de goal: 2-1. De ontlading bij haar was dan ook groot.

De ontalding was groot bij Lineth Beerensteyn. Ⓒ ANP/HH

Debuut Kaptein

De Leeuwinnen denderden daarna door. Na een voorzet vanaf rechts kon Beerensteyn de bal mooi bij Martens leggen, en zij wist van dit buitenkansje een goal te maken: 3-1 in de 76e minuut.

In de 82e minuut nog een mooi moment: Wieke Kaptein, de pas 17-jarige motor van FC Twente, mocht haar debuut maken van bondscoach Andries Jonker. Ze verving Martens. Een minuut later zette Jill Roord de Leeuwinnen ook nog op 4-1.

Het bleek het slotakkoord. Op 2 juli speelt Oranje nog de uitzwaaiwedstrijd tegen België in Kerkrade.