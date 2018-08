Amerika wordt gastheer van Spaanse competitieduels

La Liga heeft een vijftienjarig contract afgesloten met Relevent, een sport- en mediamultinational, voor „het promoten van de voetbalcultuur” in de Verenigde Staten en Canada. De nieuw opgerichte organisatie gaat La Liga Noord-Amerika heten. Een van de afspraken in de joint venture is om een competitiewedstrijd van La Liga in de VS te laten plaatsvinden. Of dat al dit seizoen gaat gebeuren, is nog onduidelijk.

„Dit is een belangrijk keerpunt in de historie van het Amerikaanse voetbal. We gebruiken La Liga, de beste competitie, om de voetbalcultuur in Noord-Amerika te cultiveren. De VS en Canada kunnen straks proeven van de ongekende Spaanse voetbalcultuur, die bekendstaat om zijn passie, drama en creativiteit”, schrijven La Liga en Relevent in een persbericht.