Premium Het beste van De Telegraaf

Regerend landskampioen Ajax begint 2023 zoals 2022 eindigde: met puntenverlies Gebrek aan creativiteit breekt Ajax andermaal op

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

De Ajacieden druipen af na de gelijkmaker. Ⓒ ANP/HH

NIJMEGEN - Het 1-1 gelijkspel bij NEC waarmee Ajax het voetbaljaar 2023 heeft afgetrapt, was de vierde opeenvolgende Eredivisie-wedstrijd zonder zege voor de Amsterdammers. Een zeldzame reeks voor Ajax die al meer dan tien jaar niet meer was voorgekomen, maar toch zat Alfred Schreuder er na afloop ontspannen bij. De Ajax-trainer, die er niet goed opstaat bij een deel van de achterban, focuste zich liever op de goede spirit die zijn team had getoond en het sterke spel in de eerste helft.