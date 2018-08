Kyrgios maakt opwachting bij ABN Amro-toernooi

De Australische nummer 18 van de wereld zou dit jaar ook te zien zijn in Rotterdam, maar hij trok zich toen kort voor de start van het evenement terug met een elleboogblessure.

„Kyrgios is in veel opzichten een spraakmakende speler, maar zijn briljante tennis staat bij mij voorop. Je ziet hem soms dingen op de baan doen waarvan je eigenlijk denkt dat het niet mogelijk is. Het is mooi dat de fans in Rotterdam nu eindelijk live kennis met hem zullen kunnen maken. Hij is zeker een van de kanshebbers op de titel”, zegt toernooidirecteur Richard Krajicek, die Kyrgios wist vast te leggen door hem via Twitter te vragen.

De Japanner Kei Nishikori en de Zuid-Koreaan Chung Hyeon doen van 9 tot en met 17 februari ook mee in Ahoy. De rest van het deelnemersveld is nog niet bekend.