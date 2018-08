Sainz volgt landgenoot Alonso op bij McLaren

De transfer van de 23-jarige Spanjaard, dit jaar door Red Bull nog verhuurd aan het fabrieksteam van Renault, hing al een tijdje in de lucht. Hij heeft een contract voor meerdere jaren getekend.

Opvolger Ricciardo

Sainz werd ook genoemd als mogelijke opvolger van Daniel Ricciardo bij Red Bull Racing. Pierre Gasly (Toro Rosso) lijkt op pole position te liggen om die vacature als teamgenoot van Max Verstappen in te vullen. Bij McLaren staan nu Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne onder contract. Alonso kondigde deze week zijn vertrek aan, de toekomst van Vandoorne bij het team uit Woking is nog ongewis. McLaren meldt dat het de complete line-up op termijn bekend maakt.

„We volgen Carlos al enige tijd en schatten hem zeer hoog in als coureur van de nieuwe generatie”, aldus McLaren-baas Zak Brown. „Hoewel hij pas 23 jaar is, start hij bij ons al zijn vijfde seizoen in de Formule 1. Het is geen geheim dat Carlos een groot bewonderaar is van Fernando. Het past precies dat juist hij als landgenoot zijn stoeltje overneemt.”

Enthousiast

Sainz, komende zondag actief op de Gamma Racing Day in Assen, voegt eraan toe: „Ik ben enorm enthousiast over dit nieuwe hoofdstuk in mijn loopbaan. Zolang ik me kan herinneren ben ik al fan van McLaren. Ik wil het team bedanken dat ze mij de kans geven om mijn jongensdroom waar te maken. McLaren heeft een plan voor de lange termijn en ik kijk er naar uit om een sleutelrol te vervullen in de reis die moet leiden tot nieuw succes.”