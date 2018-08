Terpstra naar Direct Energie

Dit mag een uiterst opmerkelijke transfer worden genoemd. De afgelopen acht jaar kwam de Noord-Hollander uit voor de QuickStep-formatie van Patrick Lefevere. In deze ploeg won hij o.a. Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen en de E3 Prijs Harelbeke. De afgelopen weken werd duidelijk dat Lefevere graag verder wilde met Terpstra, maar dat hij ook vooral met een bonussysteem wilde werken. De 34-jarige Terpstra besefte ook dat dit waarschijnlijk zijn laatste kans is om zijn grote successen van het voorjaar te verzilveren.

Extra ademruimte

Lefevere heeft voor volgend jaar nog altijd geen hoofdsponsor. „In 2019 kunnen we in principe ook zonder titelsponsor door, al moeten we op bepaalde vlakken dan misschien wel wat inbinden. Maar we hoeven ons in ieder geval geen zorgen te maken. Echter, als er morgen iemand belt en aan boord wil stappen, dan geeft ons dat wat extra ademruimte en kunnen we ons ook daadwerkelijk op de toekomst gaan richten”, aldus Lefevere.

De Pro-Continentale formatie Direct Energie mag zeker een opmerkelijke keuze genoemd worden, aangezien ze niet echt een team voor de voorjaarsklassiekers hebben. De Franse ploeg maakte het nieuws bekend via hun Twitter-account en gaf aan dat ook de prijs van de strijdlust en een ritzege in de Tour de France nieuwe doelen voor Terpstra worden.

Klik

Terpstra zegt zelf over zijn transfer: „Ik droom ervan om Direct Energie een prestigieuze overwinning te bezorgen in een grote klassieker. Ik wil graag ook nog een rit in de Tour de France winnen. Daar jaag ik al een tijdje op, wellicht geeft het me de klik door mezelf bij een Frans team te voegen.”

In de huidige formatie is enkel de Est Rein Taaramäe de enige buitenlander. Alle 22 andere renners hebben de Franse nationaliteit. De bekendste coureurs in het team van manager Jean-Rene Bernaudeau zijn Sylvain Chavanel, Lilian Calmejane en Romain Sicard. Terpstra zou bij de transfer, die woensdag pas werd afgerond, het recht hebben afgedwongen om een of twee andere renners mee te nemen.