Willem II verrast met vastleggen Avdijaj

De 21-jarige aanvaller werd het afgelopen halfjaar door Roda JC gehuurd van de Bundesliga-club. Advijaj tekent een contract voor een seizoen in Tilburg, met een optie voor nog een jaar.

Scoren tégen Willem II

De Duitser met Kosovaarse roots degradeerde met Roda uit de Eredivisie. In elf competitieduels wist hij drie keer te scoren. In de kwartfinale van de beker scoorde hij tegen Willem II (2-2), maar de Tilburgers wonnen na strafschoppen. „Ik kan dat doelpunt nog goed herinneren”, vertelt Avdijaj. „Nu ga ik mijn doelpunten niet tegen, maar voor Willem II maken.”

Avdijaj kwam uit voor de nationale jeugdselecties van Duitsland, maar is inmiddels tweevoudig A-international van Kosovo. „Donis is ons opgevallen bij Roda JC. Toen we van Schalke hoorde dat hij weg mocht, hebben we contact met hem opgenomen”, zegt technisch directeur Joris Mathijsen, die Avdijaj als linkeraanvaller ziet.

Speelgerechtigd

Willem II hoopt Avdijaj nog speelgerechtigd te krijgen voor de wedstrijd van vrijdag bij FC Groningen. Aras Özbiliz kan dan ook meedoen. Het papierwerk voor de huur van de Armeense vleugelaanvaller van Besiktas werd woensdag afgerond.