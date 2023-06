Premium Het beste van De Telegraaf

Gino Mäder (1997-2023): het peloton verliest een gulle smaakmaker

Door Kasper Hermans

Gino Mäder boekt in de Giro het grootste succes uit zijn loopbaan. Ⓒ ANP/HH

Het wielerpeloton is vrijdagochtend in Gino Mäder een van zijn parels en smaakmakers kwijtgeraakt. De 26-jarige Zwitser stond in het peloton bekend als een gulle klasbak.