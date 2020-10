Sebastian Vettel hoopt zoon Schumacher snel te verwelkomen in Formule 1

„Hij verdient een kans dit weekend en hopelijk zien we hem dit jaar nog vaker dan alleen deze vrijdag. En ik hoop dat hij voor volgend jaar een zitje weet te bemachtigen”, zei de viervoudig kampioen, die onder contract staat bij Ferrari.

„Het is duidelijk dat hij een geweldig seizoen heeft als koploper van het Formule 2-kampioenschap. Ik hoop dat hij daarvoor beloond wordt.”

De 33-jarige Vettel omschreef zijn twaalf jaar jongere landgenoot als „een geweldige jongen.” „Ik vind hem echt leuk en ik weet zeker dat hij een mooie toekomst tegemoet gaat. Dus dit is waarschijnlijk slechts een soort aftrap voor hem.”

Alfa Romeo maakte begin vorige week bekend dat Schumacher in de eerste vrije training het plekje overneemt van de Italiaan Antonio Giovinazzi.

In de nieuwe Formule 1-podcast blikken Erik van Haren en Christijan Albers vooruit op de aanstaande Grand Prix in Duitsland. Ook gaat het uitgebreid over het vertrek van Honda en de toekomst van Max bij Red Bull: