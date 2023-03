Premium Het beste van De Telegraaf

Gemoederen bedaard nadat ’Mister Ajax’ even helemaal klaar was met ’Superboeren’ Sjaak Swart wenst verfoeide club weer het beste: ’Ik hoop dat De Graafschap promoveert’

Sjaak Swart heeft inmiddels weer een goed gevoel bij De Graafschap. „Het is een mooie club.”

AMSTERDAM - Er kwam stoom uit zijn oren, nadat Ajax in 2016 op de slotdag van de Eredivisie het kampioenschap aan PSV verspeelde. „Ik hoop dat De Graafschap degradeert”, foeterde Mister Ajax Sjaak Swart (nu 84), nadat De Superboeren zijn cluppie door een treffer van Bryan Smeets op 1-1 hadden gehouden. Inmiddels zijn de gemoederen bedaard. „Echt, ik hoop dat De Graafschap promoveert”, zegt Swart in de aanloop naar het bekertreffen De Graafschap-Ajax, nadat zijn eerdere ’wens’ de Doetinchemmers te laten afdalen naar de Keuken Kampioen Divisie nog datzelfde jaar (2016) én in 2019 uitkwam.