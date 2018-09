Buijs geeft falende Groningers kans op revanche

Dat zegt trainer Danny Buijs, die zijn opstelling niet rigoureus gaat wijzigen. „Nee, we gaan niet wijzigen. Het was tegen Vitesse een fase in de tweede helft niet goed, maar ik vind niet dat je dan de hele ploeg moet omgooien. Of dat je één of twee jongens moet slachtofferen”, aldus Buijs.

„Ik vind dat jongens over een langere periode de kans moeten krijgen. En als dan blijkt dat het over een langere periode niet goed is, dan kunnen eventueel weer andere jongens een kans krijgen.”

’We schamen ons’

Na de valse start zijn de Groningers de fans iets verschuldigd, meent Tom van de Looi. „We willen revanche nemen, want we schamen ons na de nederlaag”, aldus de middenvelder. „De vijfhonderd supporters die zijn meegereisd naar Arnhem hebben wij gewoon teleurgesteld. En dat willen we vrijdag goedmaken door drie punten te pakken tegen Willem II.”