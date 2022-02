Kamila Valieva ondanks dopingperikelen foutloos over het olympische ijs

Rond de tiener was de afgelopen dagen veel te doen. Valieva kreeg maandag van sporttribunaal CAS toestemming om deel te nemen in Beijing hoewel ze in december positief had getest op doping. Dat gebeurde in Rusland, maar kwam pas een dag na haar succesvolle optreden in de landenwedstrijd naar buiten.

Carine Herrygers, coach van kunstrijdster Lindsay van Zundert die zich plaatste voor de finaler, heeft medelijden met Valieva. „Ik vind dat heel jammer voor dat kind zelf. Waarschijnlijk weet ze niet wat ze binnen krijgt.”

„Het is een kind van 15 jaar dat na heel hard werken hier staat”, aldus Herrygers. „Ik zou het voor dat kind heel erg vinden als ze hier niet mee mag doen.”

Herrygers vindt het jammer dat de zaak rond Valieva het kunstschaatstoernooi bij de Spelen voor deel overschaduwt. „Ik denk dat het niets met onze sport te maken heeft, maar met de Russen. Ze doen het in meer sporten.”

