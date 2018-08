Stuyven sprint naar etappewinst in Ardooie

In een rit van Blankenberge naar Ardooie over 165,5 kilometer sprong de Belg van Trek-Segafredo vlak voordat de eindstreep opdoemde weg uit het peloton. De sprinters konden Stuyven niet meer achterhalen. De Australiër Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) werd tweede. De Tsjech Zdenek Stybar van Quick-Step kwam als nummer 3 over de finish. Dylan Groenewegen werd slechts tiende.

Jakobsen

Fabio Jakobsen, de 21-jarige Nederlander die maandag de openingsrit won, was ziek en moest noodgedwongen afstappen in de vierde etappe. De Sloveen Matej Mohoric behoudt de groene leiderstrui.

Taco van der Hoorn reed met een grote lach rond in de WorldTourkoers door de lage landen. De 21-jarige Rotterdammer verraste woensdag door met een kopgroep vooruit te blijven en het ook af te maken. Na een lange tijd uit de roulatie te zijn geweest vanwege een hersenschudding won hij een etappe bij zijn rentree op de fiets.

De sprintersploegen waren gewaarschuwd door het scenario van woensdag. Het tempo lag hoog en verschillende avonturiers werden tijdig weer ingerekend. Mohoric, sinds de vlucht van woensdag de klassementsleider, had een voorsprong van slechts 1 tel op de Belg Sean De Bie. Onderweg naar Ardooie pakte De Bie bonificatieseconden, maar ook Mohoric lette goed op en liep daardoor zelfs uit naar een voorsprong van 3 seconden.

Trein ontspoort

Ondertussen maakte vooral Dylan Groenewegen zich op voor het sprintgeweld. Door het wegvallen van Jakobsen stegen de kansen van de andere Nederlandse topsprinter. Onder meer door het werk van zijn team LottoNL-Jumbo leek niets een massasprint tegen te kunnen houden. Stuyven had echter een ander plan. Groenewegen, die eerdere dagen zei over goede benen te beschikken, wilde die eindelijk laten spreken, maar zag de 26-jarige Leuvenaar wegspringen. In het gedrang ontspoorde ook zijn sprinttrein, waardoor Groenewegen zich weer niet kon tonen in de top van het dagklassement. Stuyven won net als vorig jaar een etappe in de BinckBank Tour.

De etappekoers, die duurt tot en met zondag, gaat vrijdag verder met een vlakke rit van 209,2 kilometer naar Lanaken.