Marokko beslist zondag over Mazraoui

Bekijk in ons match center het speelschema, de diverse groepen en meer.

Mazraoui mist laatste training en mogelijk ook duel met België

17.28 uur: Marokko moet het zondag op het WK tegen België mogelijk stellen zonder rechtsback Noussair Mazraoui. De oud-Ajacied heeft aan het openingsduel van de Marokkanen tegen Kroatië een heupblessure overgehouden.

„Mazraoui mist de training vandaag, maar ik hoop hem zondag terug te hebben”, zei bondscoach Walid Regragui. „We hebben nog 24 uur tot de wedstrijd. We nemen zondagochtend een beslissing en moeten dan overwegen of het het risico waard is.”

De 25-jarige Mazraoui is al de vijfde speler van Bayern München die geblesseerd is geraakt kort voor of tijdens het WK. Bouna Sarr en Sadio Mané missen het hele toernooi wegens een blessure en ook Lucas Hernandez en Leroy Sané zijn geblesseerd. Mazraoui ging in de eerste wedstrijd van zijn land op het WK na een uur naar de kant. Het duel eindigde zonder goals.

Grote brand in buurt van Lusail-stadion in Doha onder controle

11.38 uur: De brandweer van Doha is massaal uitgerukt voor een brand in de buurt van het Lusail-stadion, waar zaterdagavond het duel tussen Argentinië en Mexico wordt afgewerkt. Het vuur ontstond bij bouwwerkzaamheden op het kunstmatige eiland Qetaifan.

De brand is inmiddels onder controle, zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken van Qatar. Er zijn geen gewonden gevallen. Het vuur zorgde voor een enorme rookwolk die een deel van Doha bedekte en was ook tijdens de training van het Nederlands elftal op veld nummer 6 van de Qatar University te zien.

In het Lusail-stadion wordt op 18 december ook de finale van het WK gespeeld.

Belgen beginnen op WK ook tegen Marokko zonder aanvaller Lukaku

11.24 uur: Romelu Lukaku verschijnt ook bij de tweede wedstrijd van België op het WK voetbal niet aan de aftrap. Dat heeft bondscoach Roberto Martínez een dag voor het duel met Marokko verklaard. België en Marokko treffen elkaar zondag om 14.00 uur in het Al Thumama Stadion.

„Vanuit medisch perspectief zou hij alleen in de derde groepswedstrijd kunnen spelen”, aldus Martínez. „Maar zijn herstel gaat de goede kant op en hij heeft deze week twee keer met de ploeg meegetraind. We wachten nu af hoe hij zich houdt tijdens de afsluitende teamtraining. Maar ik weet voor 100 procent zeker dat hij niet gaat starten.”

De 29-jarige Lukaku ondervindt hinder van een hamstringblessure. De aanvaller van Internazionale kwam dit seizoen nog amper in actie.

Donderdag nemen de Belgen het in de laatste groepswedstrijd op tegen Kroatië.