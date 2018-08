Feyenoord met andere doelman

De 32-jarige keeper krijgt de voorkeur boven Justin Bijlow, het Rotterdamse talent dat aan het begin van dit seizoen door trainer Giovanni van Bronckhorst tot nummer 1 werd benoemd. Bijlow maakte tot nu toe geen al te overtuigende indruk.

Tyrell Malacia krijgt een kans als linksback, Tonny Vilhena keert na een schorsing terug op het middenveld en aanvoerder Robin van Persie heeft ook een basisplaats. Van Persie ontbrak vorige week in Slowakije, net als Eric Botteghin. De Braziliaanse verdediger vormt nu het centrale duo met Jan-Arie van der Heijden.

Sam Larsson keert als linksbuiten terug in de ploeg, ook omdat Jean-Paul Boëtius disciplinair is geschorst naar aanleiding van zijn domme rode kaart zondag in Doetinchem tegen De Graafschap (2-0).

Feyenoord moet in de eigen Kuip iets heel bijzonders presteren als het langer actief wil blijven in Europa. Slechts één ploeg slaagde er in Europees verband ooit in een ronde verder te komen nadat de eerste wedstrijd met 4-0 was verloren, FC Barcelona in 2017 tegen Paris Saint-Germain. De Catalanen wonnen de return voor eigen publiek toen met 6-1.

Feyenoord heeft een vergelijkbaar 'wonder' nodig om de afstraffing vorige week in Zilina (4-0) weg te poetsen.

