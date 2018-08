Feyenoord verloor vorige week met 4-0 van AS Trencin. Ⓒ ANP Pro Shots

Mocht Feyenoord er donderdagavond in slagen een achterstand van 4-0 op AS Trencin goed te maken, dan stuit de club uit Rotterdam in de play-offs van de Europa League op AEK Larnaca.