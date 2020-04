Belgische voetbalclubs stemmen later over doorgaan competitie

De Belgische clubs die vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de Pro League concludeerden vorige week dat het vanwege de coronacrisis beter is om na 29 speeldagen een streep te trekken onder het voetbal in de twee hoogste klassen. Daarmee zou Club Brugge kampioen zijn. Een werkgroep moet zich gaan buigen over de andere consequenties zoals de promotie en degradatie en de tickets voor Europees voetbal. De Europese voetbalbond UEFA toonde zich geen voorstander van het plan waarover de clubs gezamenlijke gaan stemmen, maar nu elf dagen later.