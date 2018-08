’Gio’ verklaart keuze voor Vermeer

Bekijk ook: Feyenoord met andere doelman

Giovanni van Bronckhorst speelde langer met het idee om Vermeer in Europees verband te laten keepen.

„Het was vorige week in Slowakije eigenlijk al de bedoeling dat Kenneth zou spelen”, aldus de Feyenoord-trainer in gesprek met FOX Sports.

De 32-jarige sluitpost was echter nog niet helemaal fit na een eerdere blessure. Het duel van donderdag wordt het eerste optreden in lange tijd voor Vermeer.

„Maar hij heeft genoeg wedstrijden gekeept in zijn carrière. Hij is een ervaren doelman. Dat is voor hem geen probleem.”

Kenneth Vermeer tijdens de warming-up. Ⓒ Hollandse Hoogte

Verdonk

Van Bronckhorst heeft linksback Calvin Verdonk bewust buiten de selectie gelaten. Tyrell Malacia is zijn vervanger.

„We moeten scoren en Malacia heeft meer diepgang”, aldus de oefenmeester, doelend op de 4-0 nederlaag die moet worden rechtgezet.

„Verdonk is er niet bij, omdat we keuzes moeten maken. Ik heb aanvallers nodig op de bank.”

Uitdaging

Van Bronckhorst sprak voorafgaand aan het duel van ’een enorme uitdaging’. „Natuurlijk is er twijfel na twee nederlagen. Trencin is een goed voetballende ploeg, dat hebben we vorige week ervaren. We moeten vanaf minuut één vol voor de overwinning gaan.”

